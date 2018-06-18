Число импортёров финского оружия выросло до рекордного уровня: Узбекистан закупает винтовки

Финляндия в 2017 году экспортировала оружия на 184 млн евро. Об этом сообщается в отчёте независимой экспертной организации SaferGlobe, опубликованном 18 июня.

По данным отчёта, это выше среднего показателя за период с 2002 по 2016 год, но чуть меньше, чем в 2016-м. Однако число стран, куда Финляндия поставляет военную продукцию и гражданское оружие, увеличилось до 77. Предыдущий рекорд по числу импортёров был в 2016-м – 75.

Крупнейшими странами – импортерами финских товаров являются Польша, Швеция, США, Турция, Оман и Объединенные Арабские Эмираты. В США Финляндия поставляет главным образом охотничьи товары, а также спортивное оружие и военную продукцию. Несмотря на то, что по сравнению с предыдущим годом объём экспорта финского оружия на Ближний Восток в денежном выражении (в евро) сократился почти наполовину, этот регион остаётся самым значимым для финского экспорта – стоимость поставок в 2017 году составила 41 млн евро. Финляндия продает на Ближний Восток, в частности, военные корабли и компоненты для них, винтовки, патроны и бронесталь.

Новыми направлениями финского экспорта вооружения в 2017 году стали Армения, Кения, Папуа – Новая Гвинея и Узбекистан. Большая часть поставок пришлась на Узбекистан, который приобрёл винтовки и патроны стоимостью более 2 млн евро.