Топ экшн-камер от экспертов КЕЙ

Активный и экстремальный вид отдыха переживает рассвет в наши дни. Запечатлеть лучшие моменты отдыха поможет экшн-камера, специально созданная для этого.

Эксперта магазина КЕЙ представляют вашему вниманию топ-5 экшн-камер из разных ценовых сегментов.

1. Xiaomi YI Basic – бюджетная модель экшн-камеры от известного китайского производителя.

Стоимость от 5 000 рублей. Xiaomi YI Basic покорила рынок сочетанием низкой стоимости и высокого качества. Камера записывает видео в форматах Full HD 1080P 25/50. По качеству съемки это один из лучших вариантов в бюджетном сегменте. Из минусов можно назвать отсутствие ЖК-экрана.

2. AC Robin Zed 5 – удобная и функциональная экшн-камера из среднего ценового сегмента.

Стоимость от 13 000 руб. Эта модель отличается широким набором функций и богатой комплектацией. Камера снимает в режимах Ultra HD (4K), 30 кадров в секунду и Full HD (1080p), 120 кадров в секунду. 6-ти осевая схема стабилизации позволяет получать четкое изображение при съемке с рук или движущегося объекта. Доступна съемка в замедленном режиме, Slow-mo и Time-lapse. Есть 2-х дюймовый ЖК-экран.

3. SJCAM SJ7 Star – одна из самых удачных моделей производителя, выпущенная в 2017 году.

Стоимость – около 11 000 руб. Модель поддерживает режим работы с квадрокоптером. Поддерживает два формата съемки: Full HD (1080p), 120 кадров в секунду и Ultra HD (4K), 30 кадров в секунду. Присутствует корректор искажений на видео и есть гироскопический стабилизатор. Оснащена 2-дюймовым ЖК-экраном с сенсорным управлением.

4. GoPro Hero 6 – флагман самого известного бренда среди экшн-камер.

Стоимость – от 30 000 руб. Модель Hero 6 позволяет снимать видео в форматах 4К, 60 кадров в секунду, и Full HD (1080p), 240 кадров в секунду. Это рекордно высокие показатели, которых пока не удалось достичь другим производителям. Благодаря усовершенствованной стабилизации, видеокамера снимает удивительно плавное видео как с рук, так и закрепив камеру на снаряжении. Есть функция голосового управления, сенсорный дисплей с диагональю 2 дюйма, возможность записи стереозвука благодаря нескольким микрофонам и интеллектуальная система подавления шума ветра.