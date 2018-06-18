На Невском машина вылетела на тротуар, очевидцы говорят о пострадавших

Серьёзное ДТП произошло утром 18 июня в центре Санкт-Петербурга, сообщают очевидцы.

На Невском проспекте, у пересечения с улицей Марата, около входа на станцию метро «Маяковская», «КИА» вылетела на тротуар и врезалась в столб, пишет наш читатель Евгений.

«Девушка была вся в крови. Сидела у здания на ступеньках», – рассказывает Руслан в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте».

«В машине были я и моя сестра, мы сидели на заднем сиденье автомобиля, ехали на «Яндекс.Такси», за рулём был узбек, у него голова разбита, его в больницу отвезли, мы с сестрой тоже в больнице», – пишет Белла.

Обстоятельства ДТП выясняются.

Напомним, 16 июня в центре Москвы машина «Яндекс.Такси» вылетела на тротуар и сбила несколько пешеходов. Момент ДТП попал на видео. Позже столичное ГУ МВД выложило фрагмент допроса водителя.