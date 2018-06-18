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18.06.2018 11:32

Против обстреливавших Донбасс украинских военных возбуждены уголовные дела

Следственный комитет России зафиксировал новые факты применения военной силы против жителей Донбасса со стороны украинских военных, несмотря на достигнутое соглашение о прекращении огня.

«Военнослужащие Вооруженных сил Украины и Национальной гвардии Украины, выполняя заведомо преступные приказы своего руководства, действуют в нарушение Протокола о прекращении применения оружия на юго-востоке Украины и Меморандума к нему, а также положений Конвенции о защите гражданского населения во время войны и Дополнительного протокола II к ней», – говорится в опубликованном 18 июня заявлении СК России.

По данным следователей, в период с 7 по 13 июня украинские военные обстреляли гражданские объекты в целом ряде населенных пунктов на востоке страны. В ходе атаки пострадали 10 человек, а также была разрушена инфраструктура. В частности, было повреждено здание «Горводоканала» города Докучаевска.

Следственный комитет возбудил дело по ч. 1 ст. 356 УК РФ (применение запрещенных средств и методов ведения войны). Сейчас ведомство занимается установлением причастных к атакам.


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28.05.2018 08:00
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