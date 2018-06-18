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18.06.2018 11:31

Старт продаж квартир в ЖК «Архитектор»

Старт продаж квартир в ЖК «Архитектор»
АО «Строительный трест»

Компания «Строительный трест» объявляет о начале продаж квартир в ЖК «Архитектор» в Кудрово. Жилой комплекс входит в состав масштабного проекта «Капитал» и является его завершающим, восьмым лотом.

Это жилой дом высотой 27 этажей на 869 квартир из которых 467 однокомнатных, 202 двухкомнатных и 200 трехкомнатных. Студии в проекте отсутствуют.

Первые этажи отданы под коммерческие помещения, площадь которых составит 3 825 кв. м. В составе корпуса также будет построен подземный паркинг на 274 машиноместа. Общая реализуемая площадь ЖК «Архитектор» составит 58 685 кв. м. Завершить строительство объекта планируется в четвертом квартале 2021 г.

Стоимость квадратного метра в проекте начинается от 85 000 тыс. руб. Площадь квартир: от 37 до 90,3 кв. м. Жилой комплекс также аккредитован по ипотечным программам девяти крупнейших банков, в том числе Сбербанка, ВТБ, «Газпромбанка» и Банка «Санкт-Петербург».

Благодаря необычному архитектурному решению дома, каждая квартира в нем будет наполнена светом, а из окон последних этажей будут открываться панорамные виды. Нестандартные планировки позволят будущим жильцам воплотить свои творческие и дизайнерские идеи при ремонте или отделке. Придомовая территория ЖК «Архитектор» будет озеленена и благоустроена, а в местах общего пользования выполнена отделка по специальному дизайн-проекту.

ПАО «Банк «Санкт-Петербург» лицензия Центрального банка №436 от 31.12.2014г.

ПАО «Сбербанк» лицензия Центрального банка №1481 от 11.08.2015г.

ПАО Банк ВТБ лицензия Центрального банка № 1000 от 08.07.2015г.

АО Банк ГПБ (Газпромбанк) лицензия Банка России №354

Справка о компании АО «Строительный трест»

ЖК "Капитал" – застройщик ЗАО "Строительный трест", проектная декларация на сайте http://www.stroytrest.spb.ru/documents/

ЖК «Архитектор» - застройщик ЗАО "Строительный трест", проектная декларация на сайте http://www.stroytrest.spb.ru/documents/

 


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