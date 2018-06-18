В Италии задержали 104 члена мафии с калашниковыми

На юге Италии, в городе Бари, полицейские задержали 104 человека по подозрению в связях с мафией. Об этом 18 июня пишет издание Rai News.

По информации полиции, подозреваемые входят в мафиозные кланы Каприати и Мерканте-Диомеде. Районное управление по борьбе с мафией в Бари выяснило, что эти кланы «проникли в экономическую и социальную структуру города» и фактически контролировали многие сферы жизни Бари. Кроме того, у задержанных нашли огнестрельное оружие, в том числе автоматы Калашникова. Также в полиции подчеркнули, что один из подозреваемых из клана Мерканте-Диомеде входил в ассоциацию FAI, которая специализируется на защите от рэкета и ростовщичества.