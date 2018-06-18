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18.06.2018 11:19

Аэропорт «Платов» впервые обслужил широкофюзеляжный лайнер «России»

Аэропорт «Платов» впервые обслужил широкофюзеляжный лайнер «России»
фото с сайта https://www.rossiya-airlines.com

Международный аэропорт «Платов» впервые принял широкофюзеляжное воздушное судно Boeing 777-300ER (ER – Extended Range или повышенная дальность) – им стал самолет авиакомпании «Россия».

Лайнер прибыл рейсом FV4008 из Санкт-Петербурга с участниками главного спортивного события года на борту.

Лайнер с бортовым номером EI-GEU, который был назван в честь авиационной столицы России – «Ульяновска», приземлился в Ростове-на-Дону в 14.30, почетный рейс встречали представители аэропорта и журналисты. Лайнер рассчитан на перевозку 21 пассажира бизнес-класса и 436 экономического класса. Для международного аэропорта «Платов» за всю его историю «Ульяновск» – первое в своем классе, крупнейшее на данный момент воздушное судно, которое обслуживала ростовская воздушная гавань. По сложившейся в авиации традиции, аэропорт встретил самолет «России» водной аркой.

Проект строительства нового аэропортового комплекса в Ростове-на-Дону был реализован в рамках ФЦП «Развитие транспортной системы России (2010-2020 годы)» и Программы подготовки и проведения в Российской Федерации чемпионата мира по футболу 2018 года.

В «Платове» был построен весь комплекс аэропортовой инфраструктуры – новый аэродром класса Б, искусственная взлётно-посадочная полоса размером 3600х45 метров с оснащением по II категории ИКАО, сеть рулежных дорожек, перрон на 45 мест стоянки воздушных судов, грузовой перрон, инженерные сети, контрольно-диспетчерский пункт и иных объектов аэродромной инфраструктуры. За расчетный тип воздушного судна принят B-777-300ER с ограничением интенсивности движения до 10 вылетов в сутки.

Авиакомпания «Россия» входит в Группу «Аэрофлот». Совокупная маршрутная сеть авиакомпании насчитывает более 130 направлений. В 2017 году «Россия» перевезла более 11 миллионов пассажиров, закрепив за собой место в тройке лидеров по данному показателю в гражданской авиации РФ.

Начиная с 2016 года реализует программу обновления флота и салонов воздушных судов. На внутренних и международных линиях эксплуатируются самолеты Boeing 747, Boeing 777, Boeing 737NG, Airbus A320 и Airbus А319, а всем воздушным судам присваиваются имена российских городов. Специальными проектами, направленными на поддержку уникальной природы Дальнего Востока, являются ливреи воздушных судов «Тигролет» и «Леолет». С 2014 года авиакомпания является официальным перевозчиком футбольного клуба «Зенит».

 


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Новости компаний
фото с сайта https://www.rossiya-airlines.com
18.06.2018 11:19

Аэропорт «Платов» впервые обслужил широкофюзеляжный лайнер «России»

Международный аэропорт «Платов» впервые принял широкофюзеляжное воздушное судно Boeing 777-300ER (ER - Extended Range или повышенная дальность) – им стал самолет авиакомпании «Россия»
Скриншот с сайта https://www.facebook.com/aeroflotinternational/posts/834462936745455
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Новости компаний
фото с сайта https://www.rossiya-airlines.com
18.06.2018 11:19
Аэропорт «Платов» впервые обслужил широкофюзеляжный лайнер «России»
Международный аэропорт «Платов» впервые принял широкофюзеляжное воздушное судно Boeing 777-300ER (ER - Extended Range или повышенная дальность) – им стал самолет авиакомпании «Россия»
Скриншот с сайта https://www.facebook.com/aeroflotinternational/posts/834462936745455
15.06.2018 15:09
Аэрофлот подвел итоги фотоконкурса в честь Дня России
Аэрофлот подвел итоги фотоконкурса «Россия всегда со мной», который традиционно проводит 12 июня, в День России. Пассажиры, как и раньше, активно откликнулись на призыв прислать фотографии с флагом России, сделанные по случаю государственного праздника нашей страны
Авиакомпания «Уральские авиалинии»
13.06.2018 11:50
«Уральские авиалинии» сообщают о снижении субсидированных тарифов в Калининград
С 1 сентября 2018 года снижен субсидированный тариф по маршруту Калининград – Санкт-Петербург и обратно. Стоимость авиабилетов со всеми сборами и багажом – от 2500 руб., детям до 12 лет - скидка 25% от тарифа.
Пресс-служба "Аэрофлот"
09.06.2018 15:38
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Аэрофлот получил сорок третий российский самолет Sukhoi Superjet 100
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https://www.aeroflot.ru/ru-ru/about/aeroflot_today/photobank
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