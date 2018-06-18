«Давай нормально дубаснем»: на Невском женщину насмерть сбил «гонщик»

Смертельное ДТП произошло минувшей ночью в центре Санкт-Петербурга.

Как стало известно «Фонтанке», 18 июня в 1:05 на Невском проспекте, 73-75 (Центральный район), 28-летний мужчина на «Тойоте» в зоне регулируемого пешеходного перехода совершил наезд на женщину лет 60 на вид. Она скончалась на месте.

По данным «Фонтанки», «Тойота Супра» с номерами Краснодарского края зарегистрирована как раз на 28-летнего мужчину. За последний год за ним числится чуть меньше десятка нарушений ПДД в Петербурге, в том числе превышения скорости.

Видеозапись момента ДТП появилась в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте». «Видно все светофоры и переходившую женщину. Она шла на красный свет, женщина 60 лет. Водитель «Тойоты» вину не отрицает», – пишут в группе.

Также из видеозаписи понятно, что водитель с приятелем в соседних полосах устроили гонки на Невском проспекте. На предыдущем светофоре они договаривались об условиях. Диалог звучал примерно так (исключены междометия, ненормативная лексика):

– Ты не давил, что ли?

– Я больше тебя поехал. Я на тебя смотрю, поехали. А ты уже ждёшь зелёный.

– А да, я по зелёному. <> А ну давай тут нормально дубаснём. <> Просто уже час ночи, завтра понедельник.

– Ну да, может, по домам.

– Да.

– На зелёный?

– Да. Именно на зелёный, не на жёлтый.

– Я понял.

В комментариях обсуждают обстоятельства аварии. Илья, который, похоже, в курсе ситуации, утверждает: «Движение они начали на перекрёстке на зелёный знак светофора, на следующем перекрёстке уже горел зелёный, и пожилая женщина, видимо, переходила и даже не смотрела на светофор, скорость тоже была зафиксирована 70 км/ч». Сергей отмечает, что при этом у хозяина регистратора «скорость на реге 114 км/ч по центру города».

Павел вместе с некоторыми другими комментаторами предполагает, что женщина начала переходить дорогу на разрешённый сигнал: «Бабушка была уже в третьей полосе, то есть переход она начала явно не за секунду до старта машин, а гораздо раньше, когда ещё был зеленый».

Машину – участницу ДТП неоднократно видели в центе города. «Гонщик на этой «Тойоте» постоянно носился по Невскому по полосам для общественного транспорта, спокойно ни разу не ездил, и вот результат», – резюмирует Мария.

«Был сегодня на Невском, видел этот и «Мерседес», и «Супру», а ещё набитые тротуары людьми. Может, женщина и реально перебегала на красный, но голову на плечах иметь надо и понимать, что сейчас куча народу гуляет, и устраивать гонки ну никак нельзя (тебя на этой «Супре» тупо может занести в тротуар)», – наставляет Николай.

Отметим, что все эти комментарии являются только предположениями. Точные обстоятельства ДТП и степень вины участников установят правоохранительные органы.