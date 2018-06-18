Прыгающие после гола на ЧМ мексиканцы спровоцировали землетрясение

Мексиканцы так активно праздновали гол Ирвинга Лосано, что датчики сейсмической активности зафиксировали землетрясение искусственной природы.

Сейсмологи зафиксировали землетрясение в Мехико в 11 часов 32 минуты по местному времени (18.32 МСК), когда болельщики праздновали победный гол в ворота чемпионов мира. Об этом 18 июня сообщает издание The Guardian.

Институт геологических и атмосферных исследований Мексики заявил, что два датчика в городе Мехико показали необычную активность. Сейсмологи связали это с "массовыми прыжками во время празднования гола". По данным полиции страны, на центральной площади столицы днем 17 июня собралось до 75 тысяч фанатов, чтобы посмотреть игру национальной сборной. Латиноамериканская команда смогла победить соперников из Германии.

Сейсмологическая служба Чили подтвердила наблюдения коллег из Мексики, также зафиксировав землетрясение искусственной природы во время гола вингера клуба ПСВ.

Свой следующий матч на мундиале сборная Мексики сыграет с Южной Кореей 23 июня в Ростове-на-Дону.