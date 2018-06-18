В Финском заливе сел на мель сухогруз с удобрениями

Сухогруз с минеральными удобрениями сел на мель в Финском заливе. Он следовал из Петербурга в Польшу.

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Как сообщает 18 июня Северо-Западная транспортная прокуратура, теплоход-сухогруз «Сормовский 3052» сел на мель около 07.10. Это случилось в районе острова Сескар в акватории Финского залива (территория Ленинградской области). У судна – пробоина в носовой части: повреждены 2 балластных отсека и отсек подруливающего устройства.

«На борту судна находятся 11 человек. Угрозы жизни и здоровью экипажа и экологии не имеется», – отметили в ведомстве.

Сухогруз Северо-Западного пароходства вез из Северной столицы РФ в Польшу минеральные удобрения.