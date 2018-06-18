На дорогах Петербурга аномально свободно
В Санкт-Петербурге утром 18 июня ещё более свободно, чем обычно. Максимальная загруженность дорог, по данным «Яндекс.Пробок», составила 4 балла, что на 2 балла меньше нормы, а сейчас и вовсе «зелёные» 3 балла, как в субботу.
Но пробки всё же присутствуют. В 9:55 3,8-километровая пробка была зафиксирована на Таллинском шоссе и Лиговском путепроводе от КАД до проспекта Маршала Жукова. В ней автомобилисты теряли 28 минут, что на 22 минуты больше обычного.
В «Яндекс.Картах» на перекрёстке Таллинского шоссе и проспекта Народного Ополчения пользователи отметили аварию на два ряда.
Вообще же самыми загруженными магистралями за утро стали проспект Энгельса – Большой Сампсониевский в центр (6 баллов), Московское шоссе из центра (5 баллов), Московское шоссе в центр (6 баллов), проспект Маршала Жукова в центр (5 баллов).
На ряде магистралей было отмечено необычно свободное для данного времени движение. Это Приморский проспект в центр (3 балла, что на 2 балла ниже обычного), Кубинская улица – Митрофаньевское шоссе в центр (4 балла, что на 2 балла ниже обычного), Лиговский проспект в центр (1 балл, что на 2 балла ниже обычного).
Крупнейшими пробками сегодня на данный момент были:
- 9:13, Новоприозерское шоссе, проспект Энгельса, 6,6 км, от моста через реку Охту до 8-го Верхнего переулка. Пробка продержалась 1 час 40 минут.
- 8:59, КАД внутренняя сторона, 4,8 км, от Мурманского шоссе до Октябрьской набережной. Пробка продержалась 1 час 40 минут.
- 8:28, Мурманское шоссе, 4,5 км, от поворота на Озерки до АЗС «Несте». Пробка продержалась 30 минут.
- 10:00, Таллинское шоссе, Лиговский путепровод, 3,8 км, от КАД до проспекта Маршала Жукова. Пробка продержалась 30 минут.
- 8:10, Токсовское шоссе, Токсовская улица, 3 км, от остановки Токсовское шоссе до улицы Руставели. Пробка продержалась 3 часа 10 минут.