На дорогах Петербурга аномально свободно

В Санкт-Петербурге утром 18 июня ещё более свободно, чем обычно. Максимальная загруженность дорог, по данным «Яндекс.Пробок», составила 4 балла, что на 2 балла меньше нормы, а сейчас и вовсе «зелёные» 3 балла, как в субботу.

Но пробки всё же присутствуют. В 9:55 3,8-километровая пробка была зафиксирована на Таллинском шоссе и Лиговском путепроводе от КАД до проспекта Маршала Жукова. В ней автомобилисты теряли 28 минут, что на 22 минуты больше обычного.

В «Яндекс.Картах» на перекрёстке Таллинского шоссе и проспекта Народного Ополчения пользователи отметили аварию на два ряда.

Вообще же самыми загруженными магистралями за утро стали проспект Энгельса – Большой Сампсониевский в центр (6 баллов), Московское шоссе из центра (5 баллов), Московское шоссе в центр (6 баллов), проспект Маршала Жукова в центр (5 баллов).

На ряде магистралей было отмечено необычно свободное для данного времени движение. Это Приморский проспект в центр (3 балла, что на 2 балла ниже обычного), Кубинская улица – Митрофаньевское шоссе в центр (4 балла, что на 2 балла ниже обычного), Лиговский проспект в центр (1 балл, что на 2 балла ниже обычного).

Крупнейшими пробками сегодня на данный момент были: