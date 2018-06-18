Землетрясение в Японии унесло жизни трёх человек

Три человека погибли во время землетрясения в западной Японии в понедельник, 18 июня. Землетрясение магнитудой 6,1 балла произошло в городе Осака около восьми утра по местному времени (два ночи по Москве).

Как сообщают РБК со ссылкой на информагентство «Киодо», более 200 получили травмы. Около 800 человек эвакуированы во временные центры из-за угрозы повтора подземных толчков.

При этом, по данным агентства «Интерфакса», под завалами оказались двое – пожилой мужчина и девочка-подросток.

«Российская газета» уточняет, что стихию такой силы на территории Осаки не фиксировали с января 1923 года.

По данным СМИ, пока в сейсмоактивной зоне приостановлено движение пассажирских поездов, около 170 тысяч домов в городе и в соседней префектуре остались без электричества, а некоторые без газа и воды.