В Великобритании освободили арестованного по подозрению в терроризме финна

Гражданин Финляндии 29 лет, который был арестован по подозрению в подготовке террористических актов, освобождён из-под стражи, сообщила полиция Лондона 17 июня.

По данным Скотленд-Ярда, финн был задержан полицейскими во время посадки на рейс в аэропорту Хитроу в Лондоне около 11 часов вечера и уже в 5 утра 11 июня его поместили под арест по подозрению в подготовке терактов в британской столице. В пятницу, 15 июня, его отпустили "без каких-либо последующих мер". Следователи не раскрывают подробности дела.