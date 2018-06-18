В Великобритании освободили арестованного по подозрению в терроризме финна
Гражданин Финляндии 29 лет, который был арестован по подозрению в подготовке террористических актов, освобождён из-под стражи, сообщила полиция Лондона 17 июня.
По данным Скотленд-Ярда, финн был задержан полицейскими во время посадки на рейс в аэропорту Хитроу в Лондоне около 11 часов вечера и уже в 5 утра 11 июня его поместили под арест по подозрению в подготовке терактов в британской столице. В пятницу, 15 июня, его отпустили "без каких-либо последующих мер". Следователи не раскрывают подробности дела.
Справка:
Напомним, что это уже третий случай за два года, когда в Великобритании арестовывают граждан Финляндии по подозрению в терроризме. Ранее был задержан сомалиец с финским паспортом, который собирался присоединиться к запрещенной во многих странах, включая Россию, террористической организации ИГИЛ, а также были арестованы два держателя финских паспортов, члены британского национал-социалистического молодежного движения National Action.