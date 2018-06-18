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Фонтанка.fi
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18.06.2018 10:55

В Великобритании освободили арестованного по подозрению в терроризме финна

Гражданин Финляндии 29 лет, который был арестован по подозрению в подготовке террористических актов, освобождён из-под стражи, сообщила полиция Лондона 17 июня.

По данным Скотленд-Ярда, финн был задержан полицейскими во время посадки на рейс в аэропорту Хитроу в Лондоне около 11 часов вечера и уже в 5 утра 11 июня его поместили под арест по подозрению в подготовке терактов в британской столице. В пятницу, 15 июня, его отпустили "без каких-либо последующих мер". Следователи не раскрывают подробности дела.

 

Справка:

Напомним, что это уже третий случай за два года, когда в Великобритании арестовывают граждан Финляндии по подозрению в терроризме. Ранее был задержан сомалиец с финским паспортом, который собирался присоединиться к запрещенной во многих странах, включая Россию, террористической организации ИГИЛ, а также были арестованы два держателя финских паспортов, члены британского национал-социалистического молодежного движения National Action.


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фото с сайта https://www.rossiya-airlines.com
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