Кони Клодта на Аничковом мосту больно ударили марокканца
Головокружительную поездку совершил иностранный гость Петербурга по реке Фонтанке. Красоты Северной столицы оставили неизгладимый отпечаток на голове туриста, так что пришлось даже обратиться к медикам.
Как стало известно «Фонтанке» 18 июня, поздним вечером в субботу 23-летний марокканец любовался архитектурой города на Неве с речного трамвайчика, путешествующего по Фонтанке. При подъезде к Аничкову мосту турист приподнялся – может быть, хотел более детально рассмотреть коней Клодта. Сражённый открывшейся красотой, он совсем позабыл о безопасности и ударился головой о переправу.
Путешественнику понадобилась помощь медиков. У иностранца диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга и ушибленную рану лобной области.