Чешского туриста задержали за фотографии ЛАЭС

Желание запечатлеть индустриальные пейзажи Ленинградской области закончилось для гражданина Евросоюза общением с полицией.

Как стало известно "Фонтанке", гражданин Чехии, который приехал в Петербург как турист, а не болельщик, был задержан за съемку Ленинградской атомной электростанции 17 июня во второй половине дня. Внимание на подозрительного иностранца обратил охранник, который и вызвал полицию.

В ходе проверки выяснилось, что 35-летний чех находится в России проездом и просто решил пофотографировать достопримечательности, включающие почему-то АЭС в 35 км от города. Все снимки он сделал с неохраняемой территории. Иностранец заверил, что дальше он направляется в Финляндию и прибалтийские страны.

В отношении любителя фотографировать режимные объекты составлен протокол по ч. 1 статьи 18.2 КРФ об АП ("Нарушение пограничного режима в пограничной зоне"). Максимальное наказание по этой статье 1 тысяча рублей.