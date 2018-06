Роскомнадзор не дает россиянам поиграть в World of Warcraft

Российские геймеры пострадали от деятельности Роскомнадзора. 17 июня они испытали трудности с подключением к играм компании Blizzard. Это World of Warcraft, Diablo, Overwatch, Hearthstone, Heroes of the Storm, Starcraft. В 12:50 IP-адрес 37.244.54.10 Роскомнадзор внёс в "выгрузку". Вместе с этим адресом в «черный список» карательного интернет-ведомства попал еще один.

Главный аналитик Российской ассоциации электронных коммуникаций Карен Казарян в комментарии Telegram-каналу «Эшер II» предположил, что действия РКН затронули 4-5 миллионов пользователей онлайн-игр. На форумах пользователям предложили решение проблемы в виде смены региона игры.

Напомним, Таганский суд Москвы постановил заблокировать мессенджер Telegram 13 апреля. Автором иска стал Роскомнадзор, который решил наказать сервис за отказ передать ключи шифрования ФСБ. В попытках ограничить пользователям доступ к Telegram Роскомнадзор заблокировал миллионы IP-адресов крупнейших компаний провайдеров, в том числе Amazon и Google.