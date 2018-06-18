На фестивале в Нидерландах автобус протаранил собравшихся зрителей

Автобус въехал в толпу зрителей на музыкальном фестивале в Нидерландах.

Как сообщает телеканал «Дождь» 18 июня, происшествие случилось на музыкальном марафоне Pink Pop в городе Ландграф сегодня около четырех утра. Вскоре после выступления хедлайнера, исполнителя ритм-энд-блюза Бруно Марса, в толпу врезался автобус. Погиб один человек, трое ранены. Виновник скрылся с места происшествия.

Район ЧП оцеплен полицией. Один из двух выездов на территорию кампуса фестиваля перекрывали на несколько часов. Пока не известно, был ли наезд на людей намеренным.