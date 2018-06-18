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18.06.2018 09:27

Избитый на Невском француз: упал, очнулся, где лечился — не помнит

Для получения страховки гражданин Франции ищет петербургскую больницу, где его лечили после избиения, однако ничего не может вспомнить.

Как стало известно "Фонтанке" 18 июня, 28-летнего француза, с его слов, избили в ночь на 16-е число на Невском проспекте, куда он отправился перед игрой своей команды. Все обошлось: неудачливого иностранца доставили в больницу с повреждением кисти, где ему оказали медицинскую помощь и отпустили. 

Чуть позже иностранец осознал, что ему необходима справка из медучреждения, чтобы дома получить страховку, поэтому француз пошел в первую попавшуюся больницу на перевязку. Выбор иностранного гостя пал на Александровскую больницу, где ему оказали помощь, однако заверили, что ночью он у них не появлялся. После этого петербургские медики вызвали на место полицию с переводчиком — дабы помочь иностранцу с поисками. Однако болельщик просто не смог ничего вспомнить из событий той злополучной ночи. 

Утешением для гостя Петербурга стало лишь то, что свой первый матч на чемпионате мира сборная Франции выиграла со счетом 2-1.

 


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Статистику средних цен покупки авиабилетов, опубликовал OneTwoTrip. Сервис учитывал регулярные рейсы 15 российских авиакомпаний с вылетом в течение июня — августа 2018 года
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