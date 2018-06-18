После победы российской сборной мундиаль решили смотреть даже те, кто не собирался

Интерес россиян к мундиалю вырос после сенсационных итогов первой игры национальной сборной. Об этом говорят данные опроса ВЦИОМ, опубликованные 18 июня.

По данным социологов, до начала ЧМ-2018 за его ходом были намерены наблюдать 52% респондентов. Но после того, как россияне забили Саудовской Аравии сразу пять голов, следить за мундиалем решили 64%.

При этом чуть более трети (35%) опрошенных признали, что их интересуют только игры с участием россиян. Еще 29% планируют постоянно смотреть трансляции до конца чемпионата.

Всероссийский опрос «ВЦИОМ-Спутник» проводился 16 июня. В нем участвовали 1 тыс. респондентов старше 18 лет. Метод опроса — телефонное интервью, статистическая погрешность не превышает 3,2%.