Рыбаки выловили из Большой Невки автомат Калашникова

Рыбалка в Приморском районе Петербурга привела к чужой тайне. Из Большой Невки достали мешок с оружием.

Как стало известно «Фонтанке» 18 июня, накануне двое горожан рыбачили напротив Елагина острова – у 65-го дома по Приморскому проспекту. Пескарями их улов не ограничился. Когда мужчины отложили удочки и закинули в воду верёвку с поисковым магнитом, то извлекли на берег зелёный капроновый пакет для строительного мусора. В нём оказался автомат Калашникова.

Добытчики не остановились на достигнутом и примагнитили из воды составные части пистолета: рамку со стволом и магазин. Свой «улов» они сдали в полицию.