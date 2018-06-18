Египтяне в Петербурге смогут увидеть Салаха, но не свое имущество

Группа египетян, приехавших в Санкт-Петербург поддержать свою национальную сборную, были обворованы прямо в гостинице.

Как стало известно "Фонтанке", болельщики из Египта обратились в полицию 17 июня после того, как лишились ценных вещей в гостинице на проспекте Елизарова, 8, ("Усадьба на Елизаровской"). Так, 34-летний фанат "Фараонов", как неофициально называют сборную Египта, остался без двух телефонов, 38-летний поклонник команды Мохаммеда Салаха не нашел смартфон, 16 тысяч рублей и банковскую карту, а их друг из ОАЭ также остался без денег, телефона и аккумулятора.

Сотрудники гостиницы считают, что преступником мог быть неизвестный мужчина, который рано утром 17 июня прошел в здание в качестве гостя. По предварительной версии, он мог воспользоваться тем, что злополучный номер на втором этаже, где жили болельщики, не был заперт.

Напомним, что свой первый матч на чемпионате мира в России египтяне проиграли со счетом 1-0, так и не увидев на поле свою главную звезду – форварда Мохаммеда Салаха. Игра группы А между командами России и Египта состоится 19 июня в 21.00. Тренер египтян не исключает, что Салах выйдет на поле против россиян.