Военным хакерам США разрешили превентивные атаки на иностранные сети

Киберкомандование вооруженных сил США получило право на превентивные хакерские атаки. Полномочия ведомства расширила администрация президента Дональда Трампа.

Как сообщает 17 июня The New York Times, раньше киберкомандование могло лишь обороняться от хакерских атак и — изредка — переходить в ответное наступление. В августе 2017-го Дональд Трамп преобразовал командование в самостоятельную структуру вооруженных сил, в результате его статус и полномочия расширены. Теперь киберкомандование должно вести «постоянную подрывную деятельность в иностранных компьютерных сетях "на грани военных действий"». Военные хакеры США имеют право «противодействовать опасным действиям противников прежде, чем они смогут нанести ущерб национальным силам».

По сведениям The New York Times, одной из причин решения Трампа стали хакерские атаки во время президентских выборов 2016 года в Соединенных Штатах, а которой обвинили Москву.