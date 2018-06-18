Самолёт на Петербург совершил аварийную посадку в Барнауле

Аварийную посадку совершил самолёт Superjet 100 в аэропорту Барнаула утром 18 июня. Полёт из Иркутска до Петербурга пришлось прервать из-за сигнала о пожаре.

Как сообщает пресс-служба МЧС Алтайского края, около восьми утра по местному времени (4 утра МСК) рейс IO-225 компании «ИрАэро» совершил аварийную посадку. На борту находились 85 пассажиров и пять членов экипажа, никто из них не пострадал. Все пассажиры были размещены в здании аэропорта и ожидают другого воздушного судна.

По информации СМИ, причиной инцидента могло стать ложное срабатывание пожарной сигнализации.

Согласно онлайн-табло Пулково, самолёт ожидают в Петербурге в 15:20. Задержка составит шесть часов.