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18.06.2018 08:25

Самолёт на Петербург совершил аварийную посадку в Барнауле

Аварийную посадку совершил самолёт Superjet 100 в аэропорту Барнаула утром 18 июня. Полёт из Иркутска до Петербурга пришлось прервать из-за сигнала о пожаре.

Как сообщает пресс-служба МЧС Алтайского края, около восьми утра по местному времени (4 утра МСК) рейс IO-225 компании «ИрАэро» совершил аварийную посадку. На борту находились 85 пассажиров и пять членов экипажа, никто из них не пострадал. Все пассажиры были размещены в здании аэропорта и ожидают другого воздушного судна.

По информации СМИ, причиной инцидента могло стать ложное срабатывание пожарной сигнализации.

Согласно онлайн-табло Пулково, самолёт ожидают в Петербурге в 15:20. Задержка составит шесть часов.

 


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