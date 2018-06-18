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18.06.2018 08:15

Таможенники предложили обложить пошлинами все покупки в зарубежных интернет-магазинах

Облагать любые покупки в иностранных интернет-магазинах пошлиной с 2020 года предлагает Федеральная таможенная служба России. Соответствующий документ уже направлен в министерство финансов. 

Об этом 18 июня сообщают «Ведомости» со ссылкой на свои источники. В таможне изданию подтвердили, что предлагают усовершенствовать трансграничную интернет-торговлю. 

По задумке ФТС, товары интернет-магазинов для личного пользования нужно продавать как коммерческие. Таможенный платеж стоит снизить с 30 до 20%, вместо этого нужно ввести комбинированную ставку (она, к примеру, может составить не менее одного евро за килограмм), а также сбор в 20% на коммерческие товары дешевле 200 евро.

Ведомство считает, что новая таможенная политика принесет в казну 25 миллиардов рублей в год, а российская интернет-торговля станет более конкурентоспособной.

Справка:

С 1 января 2018 года установлен лимит покупок в зарубежных интернет-магазинах без уплаты пошлин в размере €1 тыс. и 31 кг в течение одного календарного месяца. С начала 2019 года этот лимит будет снижен до €500. С 1 января 2020 года нормы беспошлинного ввоза будут снижены до €200 и 31 кг.


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