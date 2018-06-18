Таможенники предложили обложить пошлинами все покупки в зарубежных интернет-магазинах

Облагать любые покупки в иностранных интернет-магазинах пошлиной с 2020 года предлагает Федеральная таможенная служба России. Соответствующий документ уже направлен в министерство финансов.

Об этом 18 июня сообщают «Ведомости» со ссылкой на свои источники. В таможне изданию подтвердили, что предлагают усовершенствовать трансграничную интернет-торговлю.

По задумке ФТС, товары интернет-магазинов для личного пользования нужно продавать как коммерческие. Таможенный платеж стоит снизить с 30 до 20%, вместо этого нужно ввести комбинированную ставку (она, к примеру, может составить не менее одного евро за килограмм), а также сбор в 20% на коммерческие товары дешевле 200 евро.

Ведомство считает, что новая таможенная политика принесет в казну 25 миллиардов рублей в год, а российская интернет-торговля станет более конкурентоспособной.