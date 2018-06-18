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18.06.2018 00:28

На Петербург и область идут ливни и грозы

В понедельник, 18 июня, в Санкт-Петербурге и Ленинградской области будет тепло, сообщают региональные управления МЧС со ссылкой на прогнозы синоптиков. В городе днём воздух прогреется до плюс 23-25 градусов, а в области – до плюс 28.

Ветер южный, юго-восточный скоростью 4-9 м/с, в области добавится юго-западный 5-10 м/с.

В Петербурге обещают погоду преимущественно без осадков. А вот в Ленинградской области облачно с прояснениями, ночью местами возможны небольшие дожди. Днём же в кратковременные дожди пройдут в большинстве районов, местами ожидаются ливни и грозы.


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Setl City начала строительство школы в ЖК «Чистое небо»
На территории микрорайона комфорт-класса «Чистое небо», расположенного в Приморском районе Петербурга, компания Setl City начала строительство современной общеобразовательной школы с двумя бассейнами. Образовательное учреждение рассчитано на 1100 учащихся.
Группа компаний «ЦДС»
15.06.2018 16:08
Открыты продажи квартир в жилом комплексе ЦДС «Елизаровский»
Группа ЦДС приступила к реализации квартир в новом жилом комплексе ЦДС «Елизаровский». Стоимость квартир начинается от 2,7 млн рублей
Скриншот с сайта https://www.facebook.com/aeroflotinternational/posts/834462936745455
15.06.2018 15:09
Аэрофлот подвел итоги фотоконкурса в честь Дня России
Аэрофлот подвел итоги фотоконкурса «Россия всегда со мной», который традиционно проводит 12 июня, в День России. Пассажиры, как и раньше, активно откликнулись на призыв прислать фотографии с флагом России, сделанные по случаю государственного праздника нашей страны
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Пресс-служба "Аэрофлот"
09.06.2018 15:38
Аэрофлот объявит всемирный фотоконкурс в честь Дня России
В День России, 12 июня, Аэрофлот проведет традиционный фотоконкурс «Россия всегда со мной». Победителей ждут призы – точные копии самолетов Аэрофлота.
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