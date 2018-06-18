На Петербург и область идут ливни и грозы

В понедельник, 18 июня, в Санкт-Петербурге и Ленинградской области будет тепло, сообщают региональные управления МЧС со ссылкой на прогнозы синоптиков. В городе днём воздух прогреется до плюс 23-25 градусов, а в области – до плюс 28.

Ветер южный, юго-восточный скоростью 4-9 м/с, в области добавится юго-западный 5-10 м/с.

В Петербурге обещают погоду преимущественно без осадков. А вот в Ленинградской области облачно с прояснениями, ночью местами возможны небольшие дожди. Днём же в кратковременные дожди пройдут в большинстве районов, местами ожидаются ливни и грозы.