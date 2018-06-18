Под Петербургом погибли двое на скутере. Одного, с татуировками, не могут опознать

Два человека погибли 16 июня в результате ДТП в Колтушском сельском поселении в Ленинградской области. 17 июня в соцсетях появились фотографии с места аварии, разыскиваются также знакомые и родственники одного из погибших, которые могли бы его опознать.

В субботу днём в деревне Тавры столкнулись «КамАЗ» под управлением 27-летнего водителя и скутер. Погибли водитель скутера и его пассажир, молодые мужчины.

В группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте» пишут, что одного из погибших следователи опознали только к вечеру следующего дня. Второму, неизвестному, на вид около 30 лет, у него есть татуировки – круг с мечами и иероглифы.