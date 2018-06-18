ДОТ времён блокады на Сестрорецком рубеже станет музеем

Военнослужащие гвардейской Красносельской мотострелковой бригады Западного военного округа начали работы по восстановлению долговременной огневой точки (ДОТ) №7 на Сестрорецком рубеже, расположенном на территории Санкт-Петербурга. Об этом 17 июня сообщает пресс-служба ЗВО.

Соединённый ходами, ДОТ №7 являлся важным элементом системы обороны укрепрайона, он позволял вести фронтальный, фланговый и перекрёстный огонь. Бетонированные перекрытия укрывали защитников Ленинграда от разрывов снарядов, бой можно было продолжать даже в окружении.

Точку реконструируют по архивным документам, уставам и требованиям к инженерным сооружениям 1930-х годов. Это позволит продемонстрировать развитие военно-инженерной мысли тех лет через антураж, маскировку и расположение элементов ДОТа.