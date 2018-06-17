Петербургское «Яблоко» после конфликта выбрало нового руководителя

Петербургское «Яблоко» 17 июня провело конференцию по выбору руководящего состава партии. Новым главой выбрали Екатерину Кузнецову, ранее активно выступавшую против предыдущего руководства партии.

Как сообщил «Фонтанке» участник конференции, член партии Андрей Палевич, присутствовали 34 человека из 42. Три районных отделения бойкотировали выборы нового руководителя. Среди претендентов были Сергей Трошин, ранее состоявший в «Справедливой России», и Екатерина Кузнецова. Последняя состоит в «Яблоке» с 2011 года, на выборах 2016 года она руководила предвыборным штабом депутата ЗакСа Бориса Вишневского. Также Кузнецову называют активной сторонницей бывшего депутата Александра Кобринского, ставшего инициатором смены руководства регионального отделения.

За Кузнецову проголосовали 19 участников конференции. За Трошина – семеро.

«Никакой активной дискуссии не было, все было понятно, плохо, что на ней не присутствовал Михаил Амосов (бывший руководитель регионального отделения. – Прим. ред.)», – отметил Палевич.

Напомним, что «Яблоко» в Петербурге больше года не имело руководства из-за конфликта группы партийцев с депутатом Михаилом Амосовым. Они обратились с жалобой на него к федеральному руководству партии, после чего в региональном отделении была назначена перерегистрация.

Претензии взбунтовавшихся яблочников к экс-руководителю касались его отношения к крымскому вопросу, не понравилось жалобщикам и его равнодушие к нарушениям на выборах 2016 года. В апреле 2018 года Амосов обвинил в сложившейся ситуации «авторитарные методы управления» партией Григория Явлинского. Также он намекнул на якобы возможные связи одного из жаловавшихся, Александра Кобринского, с партией «Единая Россия» на Петроградской стороне.

Ранее предполагалось, что перевыборы в бездействовавшем год «Яблоке» пройдут 2 июня, однако в итоге дату перенесли на плавающую – до 17 июня. К этому моменту сам Амосов уехал в научную экспедицию.