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17.06.2018 22:52

Авторы петиции против повышения пенсионного возраста готовят митинги

Сбор подписей – это первый шаг в борьбе с пенсионной реформой, объединение профсоюзов Конфедерация труда России готовится «к более активной фазе». Об этом заявил президент организации Борис Кравченко.

Как пишет РБК 17 июня, планируется создать штаб протестной кампании, куда войдут войдут профсоюзы, общественные организации и политические партии. ЛДПР, «Справедливая Россия» и КПРФ заявили о своём желании присоединиться к движению.

«В том числе [мы рассматриваем] любые мирные методы протеста и выражения своего мнения, которые мы сможем согласовать в условиях, когда действуют ограничения на митинги во время проведения чемпионата по футболу», — сказал Кравченко.

Опубликованная Конфедерацией труда России петиция против повышения пенсионного возраста набрала более миллиона подписей.

Завтра, 18 июня, в Госдуме запланировано первое заседание комитета по труду, на котором будет обсуждаться пенсионная реформа. Документ предусматривает поэтапное повышение пенсионного возраста до 63 лет для женщин и до 65 лет для мужчин, начиная с 2019 года.

Инициатива уже вызвала протесты по всей России. Первая волна выступлений прокатилась 16 июня по Новосибирску, Рязани, Ухте. В Кремле ещё до этого, по сообщениям СМИ, заговорили о том, что готовы смягчить реформу.


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