В ДТП с «матерью семейства» в Бельгии пострадали 19 велогонщиков

В Бельгии на провинциальном чемпионате Федерации велоспорта страны при столкновении с автомобилем пострадали 19 человек, сообщает 17 июня La Libre Belgique.

«Мать семейства» с тремя детьми в машине, пишет издание, по неизвестной причине выехала на дорогу, где проходила велогонка, и сделала там полукруг. Дорога в этом месте идёт под уклон, и велосипедисты разогнались на ней до 70-80 км/ч. Некоторые велосипедисты получили открытые переломы. Все пострадавшие были госпитализированы.

Гонка проходила в соответствии с требованиями безопасности, ДТП произошло по чистой случайности, подчеркнул местный чиновник. Гонку пришлось прервать.

В 2016 году в Испании британский турист на автомобиле сбил шестерых велогонщиков, у которых проходила тренировка. Их госпитализировали в стабильном состоянии, напоминает «Газета.Ru».