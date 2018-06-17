Тренер Панамы выпьет бутылку водки, если его команда выйдет из группы на ЧМ

Главный тренер сборной Панамы Эрнан Дарио Гомес пообещал выпить бутылку водки, если его команда выйдет из группы на чемпионате мира по футболу в России, передает 17 июня «Газета.Ru» со ссылкой на Sport24.

«Что я сделаю, если команда выйдет из группы? Я готов в одиночку выпить бутылку водки. Я шучу, на самом деле мы профессионалы и думаем только об игре. Можно побриться налысо, но этого мы делать тоже не будем», — заявил специалист.

Национальная команды Панамы сыграет в группе G с Англией, Тунисом и Бельгией.