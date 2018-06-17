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17.06.2018 22:20

В центре Петербурга хозяин кабриолета «Порше» обиделся и выстрелил в таксиста

В Кирпичном переулке водителю жёлтого «Порше» с открытым верхом не понравилось, что он едет с девушкой, а ему не уступают дорогу. Гнев довел его до стрельбы в таксиста. Сейчас с ним разбирается полиция, которой он не очень рад. «Фонтанка» выяснила, что водитель такси сумел увернуться от пули и даже скрутить столь модного петербуржца.

"Фонтанка.ру"

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По информации «Фонтанки», около 19 часов 17 июня на углу Большой Морской улицы и Кирпичного переулка дорогу не поделили автомашина такси и жёлтый кабриолет «Порше», который, понятно, двигался в праздничную погоду с открытым верхом. Что точно произошло в том месте, «Фонтанка» сейчас узнаёт, но по нашей информации, прямого ДТП всё же не было.

Тем не менее мужчина из статусной гоночной иномарки не стерпел «хамства» и догнал таксиста. Не исключено, что причина – в красавице, сидевшей рядом с ним на пассажирском сиденье. После чего началось то, что порой выскакивает в новостные ленты: мужчина из «Порше» вышел с пистолетом в руке и что-то нелестное стал наговаривать таксисту. Последний оказался тоже не молчуном, что окончательно унизило хозяина такой модели автопрома.

«Фонтанка» сумела найти очевидца происшествия. Он рассказал нам, что после обмена любезностями человек из «Порше» выстрелил в голову таксисту, но тот смог увернуться. После этого хозяин жёлтого спорткара ударил таксиста рукояткой пистолета по лицу. Однако порой в жизни так случается, что одних денег, за которые можно купить столь роскошную машину, недостаточно.

Со слов нашего собеседника, таксист оказался спортивным и профессионально выкрутил руку напавшему. Тот выронил оружие. Так как в центре города число полицейских чуть ниже количества гуляющих по тротуарам, то рядом оказались сотрудники Росгвардии.

По данным «Фонтанки», хозяин «Порше» был доставлен в 28 отдел полиции, после чего его вновь привезли к дому 4 по Кирпичному переулку, так как он оставил свои документы, да и общаться с сотрудниками у него особой охоты замечено не было. После его вновь доставили в полицию.

Что касается таксиста, то его отправили в больницу. Всё же удар рукояткой он пропустил приличный.

«Фонтанка» постарается узнать имя амбициозного водителя «Порше». Прелестную спутницу просим не беспокоиться – к ней у нас вопросов нет. 


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