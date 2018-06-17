Весь удар от «утки» о теракте в Петербурге достался собеседнику «Фонтанки» из Москвы

После того, как в сети была распространена информация от имени Росгвардии о том, что в ближайшее время в Петербурге террористы планируют нападение, «Фонтанка» изучила «документ». Мало того, что в нем много концептуальных ошибок, так шутники в текст еще вставили невинного жителя Москвы. Мы поговорили с ним и постарались корректно передать его привет поддельщикам.

Копия некоего ведомственного документа – предупреждения о планируемых терактах в Петербурге от имени Росгвардии РФ – начала летать по мессенджерам россиян, в том числе журналистов, примерно с 16 часов 17 июня, поскольку в 15:53 ее распространил один из анонимных российских телеграмм-каналов.

«Фонтанка» вынужденно изучила этот текст. Заметим, что согласно закону о СМИ, редакция не может продемонстрировать копию этой «утки».

Кратко скажем, что в нем на одной странице подробно изложено, что конкретно указанные по именам террористы планируют совершить в одном из отелей Петербурга. В том числе указано точное место и время – день игры сборной России с командой Египта.

Для начала «Фонтанка» замечает, что, несмотря на то, что автор этого «документа» прилично знает или бережно изучил стилистику и терминологию таких внутриведомственных информаций, он все же совершил ряд принципиальных ошибок.

Во-первых, когда аналогичные документы рассылаются по соответствующим службам силовиков, то всегда есть так называемая «шапка». То есть указывается – кому. И, как правило, это сразу несколько служб и управлений МВД. А в разлетевшимся по интернету тексте вместо этого стоит название органа – «Разведывательная информация Управления штаба Росгвардии по ЧР».

Во-вторых, ни Росгвардия, ни другие силовики РФ никогда не пишут в такой голливудской манере – «разведывательная информация». Красиво, но умиляет.

В-третьих, вместо пафоса всегда указывается, за чьей конкретно подписью идет информация. А здесь вновь – «разведка».

В-четвертых, в данной подделке напечатано чрезвычайно излишнее про предполагаемых преступников – ФИО, где родились, прозвища, к какому идейному крылу террористов они имеют отношение и даже улица, где один из них живет в съемной квартире (здесь только не хватает номера квартиры и сколько раз в нее звонить, соблюдая конспирацию). А в информации такого рода это никогда не делается. То есть подобная сводка должна быть очень сжата и туманна. Так поступают, понимая, что документ попадет к сотням сотрудникам. Что касается конкретики, если она есть, конечно, то ее уже передают непосредственным исполнителям службы по борьбе с терроризмом ФСБ и центрам «Э» МВД.

К этому «Фонтанка» может еще добавить, что авторы фальшивки (а это не обязательно участники телеграмм-канала) прилежно поработали. Так, например, «Фонтанка» перепроверила указанные там имена террористов. Они полностью, вплоть до дат рождения, совпадают с данными тех, кого действительно разыскивают по обвинению в терроризме и участии в незаконных вооруженных формированиях на территории Чечни.

Но все же есть и более доступный метод проверки таких грозных сообщений. Ввиду того, что в документе указан конкретный телефон (мобильный – и это тоже ошибка) якобы исполнителя, «Фонтанка» просто позвонила на него.

– Добрый день. Вас беспокоит интернет-издание «Фонтанка». Я по поводу информации о теракте в Петербурге, которая неофициально распространена от имени Росгвардии.

– Как вас зовут? – раздался в ответ усталый мужской голос.

– Евгений.

– Вот что, Евгений. Как меня это все достало! – зло встретил нас мужчина.

– Похоже, это не Росгвардия?

– Нет, это точно не Росгвардия! Мне уже и полиция звонила, и чуть ли не ФСБ. Еще не хватало, чтобы Росгвардия еще пришла! Какой теракт?! Я выключить телефон не могу – у меня же дела в Москве! Скоро ребенок спать ляжет!

– Извините нас, а давно вам так звонят?

– Достаточно, чтобы вздрагивать. Я понимаю, у вас своя работа. Но у меня-то своя жизнь. Вы можете что-нибудь напечатать, чтобы это безобразие прекратилось, а то мне только что чуть ли не из США звонил какой-то журналист.

– Мы постараемся, извините нас ещё раз.

