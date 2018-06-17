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17.06.2018 21:19

«Я не могу работать с этой женщиной»: в Германии глава МВД выдвигает Меркель ультиматум

Министр внутренних дел Германии, председатель баварского Христианско-социального союза (ХСС) Хорст Зеехофер намерен выдвинуть ультиматум канцлеру Ангеле Меркель по вопросу противодействия нелегальным мигрантам. Об этом сообщает 17 июня Bild.

По данным издания, Зеехофер хочет выслать из ФРГ мигрантов, которые зарегистрированы в других странах Евросоюза, и закрыть границу для новый беженцев. Он намерен дать Меркель две недели на поиск альтернативного решения проблемы мигрантов.

Вообще, министр скептически оценил возможность своей дальнейшей работы в правительстве канцлера Меркель. Своё отношение он выразил следующей формулировкой, причём дважды: «Я больше не могу работать с этой женщиной». Такое заявление он сделал в четверг, 14 июня, на совещании министров от ХСС с главой земельной группы партии в Бундестаге Александером Добриндтом, о чём газета Die Welt сообщила сегодня.

Между ХСС и его старшим партнером Христианско-демократическим союзом (ХДС), возглавляемым Меркель, разгорелся конфликт по вопросу противодействия нелегальной миграции. Канцлер и христианские демократы добиваются общеевропейского решения этой проблемы и выступают против односторонних шагов на национальном уровне, напоминает «Коммерсантъ». Разногласия между входящими в один блок политическими партиями грозят привести к правительственному кризису в Германии. На этой неделе в Германии должны были представить миграционный план, но из-за конфликта между канцлером и министром согласовать его не удалось.


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В мае, параллельно со стартом продаж нового малоэтажного ЖК «Образцовый квартал 4», ООО «Терминал-Ресурс» получило разрешение на строительство паркинга с пристроенными помещениями, предназначенными для размещения магазина.
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