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17.06.2018 20:53

Немецкий болельщик заявил, что в России отличные дороги

Немецкий болельщик Губерт Вирт, приехавший на чемпионат мира по футболу на тракторе, заявил, что в России отличные дороги, передает 17 июня «Газета.Ru» со ссылкой на РИА «Новости».

«В России прекрасные дороги, не могу сказать ничего плохого. На тракторе проблем не было», — сказал Вирт.

Ради поездки на чемпионат мира он вместе со своей таксой по кличке Хекс преодолел более 2,5 тысячи километров от Форхгайма до Москвы.

Действительно, как писала «Фонтанка», Россия не попала в десятку стран с самыми плохими дорогами. В рейтинге, в котором учтены 137 стран, наша заняла 114-е место, то есть 24-е с конца.


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