Минобороны сделало ролик про запуск баллистической ракеты «Искандером»

Министерство обороны России на своём YouTube-канале опубликовало видеозапись запуска баллистической ракеты расчетом оперативно‐тактического ракетного комплекса «Искандер». Под патетическую музыку демонстрируется размещение «Искандера» на ударной позиции, приведение в вертикальное положение и сам запуск.

Видео: YouTube/Минобороны России

Комплексы «Искандер» предназначены для поражения систем противовоздушной и противоракетной обороны противника. Они «ловят» малоразмерные цели, например реактивные системы залпового огня, самолёты и вертолёты на аэродромах, командные пункты и узлы связи. 13 июня учения с использованием «Искандеров» и системы С-400 начались в Западном военном округе, в том числе в частях, дислоцированных в Петербурге и Ленинградской области.

В марте главнокомандующий Сухопутными войсками Вооруженных сил России генерал-полковник Олег Салюков заявил, что аналог «Искандера» другие государства смогут создать не ранее 2025 года.