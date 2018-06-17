Полицейские Пулково надолго испортили футбольное настроение Чавесу и Чунки из Перу

В «Новые Кресты» отправляются два туриста, прибывшие на ЧМ-2018 из Перу. Им вменяют кражу в Пулково у гостя Петербурга из Южной Кореи. Транспортные полицейские отсмотрели их от аэропорта до Пушкинской улицы, после чего поговорили с четырьмя латиноамериканцами как профессионалы с профессионалами. «Фонтанка» поняла, что, судя по наколкам, тюрьмой их не удивишь, а в УФСИН к ним отнесутся как к родным.

По информации «Фонтанки», к вечеру 17 июня Московский районный суд удовлетворил ходатайство Следственного отдела ОМВД Пулково и арестовал двух граждан Перу. По версии следствия, 12 июня в аэропорту Пулково они совершили кражу вещей у туриста из Южной Кореи, который прибыл на чемпионат.

Как стало известно «Фонтанке», после того как в полицию Пулково поступило заявление о том, что у корейца больше нет ни фотоаппарата, ни гаджетов на сумму 300 тысяч рублей, оперативники уголовного розыска подняли все камеры видеонаблюдения, начиная с зала прибытия и заканчивая видео городской системы «Безопасный город».

Изначально на записях было видно, как двое перуанцев отвлекают туриста из Южной Кореи, а третий аккуратно уходит с его поклажей. По данным «Фонтанки», сыщики проследили нужные фигуры до станции метро «Площадь Восстания», затем они дошли и до хостела на Пушкинской улице.

В результате транспортные полицейские встретились с четырьмя туристами из Перу, которые сначала возмущенно отреагировали на появление оперативников. После того, как в номере одного из задержанных были обнаружены украденные вещи, их реакция на силовиков стабилизировалась.

По информации «Фонтанки», вину удалось доказать двоим – 61-летнему Чавесу и 50-летнему Чунки. Вряд ли в уголовное дело легла справка о судимостях, так как Информационный центр МВД не подключен к базам коллег из Перу. Однако, по данным нашего издания, обоих не удивишь и не испугаешь тюрьмой. Такой вывод сотрудники сделали, исходя из их наколок явно уголовной, а не молодежной субкультуры, а также из бесед, при которых переводчик помог понять, что они относятся к своему делу и судьбе профессионально.

Заметим, что несколько лет назад «Фонтанка» рассказывала о задержанных транспортной полицией гастролерах из Латинской Америки, но тогда это были колумбийцы.

«Фонтанка» поинтересовалась в Управлении ФСИН по Петербургу и Ленобласти, как примут наших гостей в следственном изоляторе.

– Примем как родных. Мы же воспитаны в духе интернационализма, так что никаких ущемлений им не грозит, – ответил наш собеседник в УФСИН. И добавил, – кстати, как и полицейские города, мы готовились, и у наших сотрудников есть разговорник на английском и испанском языках. Откуда к нам их везут?

– Из Перу, – пояснила «Фонтанка».

– Ну вот, видите, испанский язык. К тому же сборная Перу неплохо играет.