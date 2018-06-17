Кабмин: В обмен на повышение пенсионного возраста – отказ от балльной системы

Комментируя непопулярные меры, на которые вынуждено идти правительство для выполнения майских указов президента, вице-премьер России Татьяна Голикова сообщила, что кабмин планирует отказаться от балльной системы начисления пенсий. Это стало первой реакцией властей на волну митингов против повышения пенсионного возраста. Слова чиновницы прозвучали 17 июня в эфире телепрограммы «Воскресный вечер» телеканала «Россия 1».

Петиция против повышения пенсионного возраста, которую разместила на сайте Change.org Конфедерация труда России, к моменту выступления вице-премьера набрала уже 1 млн 165 тысяч подписей.

Как ранее сообщала «Фонтанка», первое заседание комитета Государственной думы по труду, посвященное законопроекту о пенсионной реформе, назначено на понедельник, 18 июня. Документ, предусматривающий поэтапное повышение пенсионного возраста до 63 лет для женщин и до 65 лет для мужчин начиная с 2019 года, правительство РФ внесло в нижнюю палату парламента в субботу, 16 июня. В тот же день протесты прокатились по всей России.

Татьяна Голикова подчеркнула, что с учетом изменений пенсионной реформы размер пенсии должен составлять не менее 40 % от утраченного заработка. «Нельзя это считать как среднюю температуру по больнице: то есть среднюю зарплату, которая, скажем, сложилась в экономике за какой-то период, относить к средней пенсии, которая сложилась по всем пенсионерам. Это индивидуальный расчет. И мы готовы эти расчеты предъявить нашему обществу, как только будут приняты соответствующие решения», — цитирует Голикову РБК.