Автобусы в парке на Бухарестской выпустили плотное чёрное облако

В Петербурге продолжаются «транспортные» пожары, впечатляющие зрителей в радиусе десятков километров. Вечером 17 июня дым увидели жители Купчино. Он шёл с территории автобусного парка и был заметен из соседних районов.

Как рассказали «Фонтанке» в пресс-службе городского МЧС, вызов на Бухарестскую, 18, поступил в 17:50. В автобусном парке огонь охватил одну машину. К 18:10 пожар окончательно потушили. Один автобус сгорел полностью, ещё один получил повреждения.

«Сначала несильный дым был, а потом густой, мощным облаком, – рассказали очевидцы в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте». – Бабахнуло знатно».

Накануне в Петербурге дважды тушили ангары. Днём спасатели работали также во Фрунзенском районе, возгорание возникло на Софийской, 91. Вечером помощь огнеборцев потребовалась автосервису на Кременчугской улице.