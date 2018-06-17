В Афганистане новый взрыв, его устроил смертник

В результате взрыва возле канцелярии главы города Джелалабад 17 июня погибли 25 человек и пострадали более 50, сообщает телеканал 1TV со ссылкой на местные власти.

Взрыв устроил террорист-смертник. Пока ни одна организация, действующая в регионе, не взяла на себя ответственность за это нападение.

Накануне террорист-смертник устроил взрыв во время праздника в честь окончания Рамадана в восточной части провинции Нангархар. Число жертв возросло до 35 человек.