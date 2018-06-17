«Ночь храмов» придумали в Петербурге – откроются церкви, синагоги, мечети

Участники IV Межконфессиональной спартакиады, которую открыл 17 июня в спортивном комплексе Arena Nova вице-губернатор Александр Говорунов, предложили городским властям организовать в Петербурге акцию «Ночь храмов» по аналогии с мероприятием «Ночь музеев».

В рамках проекта предлагается организовать экскурсии по храмам, а также встречи с духовенством и религиозными лидерами.

«Мы договорились сделать «Ночь храмов», когда любой человек, какую бы он не исповедовал религию, мог бы посетить дацан, синагогу, мечеть и православные храмы, где само духовенство будет рассказывать о своих храмах. Уверен, это будет интересно петербуржцам и гостям нашего города», – цитирует Александра Говорунова официальный информационный ресурс Смольного «Петербургский дневник».