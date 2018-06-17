Сборная России показала первые мгновения футболистов, прибывших на матч с Египтом, в Петербурге

Сборная России по футболу прилетела в Санкт-Петербург, где 19 июня проведет второй матч группового этапа домашнего чемпионата мира – 2018 против Египта. Об этом 17 июня сообщает пресс-служба национальной команды в «Твиттере».

Самолет над головой – кажется, что можно достать рукой ✈️ pic.twitter.com/vamR2AYf4o — Сборная России (@TeamRussia) 17 июня 2018 г.

Игра Россия — Египет состоится 19 июня на арене «Санкт-Петербург». Начало в 21:00 по московскому времени.

Напомним, первый матч завершился для России разгромной победой над Саудовской Аравией со счетом 5:0. После первого тура россияне лидируют в группе А.

Для арены «Санкт-Петербург» игра Россия – Египет также станет второй на турнире. В первом матче, прошедшем 15 июня, Иран обыграл Марокко со счетом 1:0.

Напомним, чемпионат мира по футболу проходит с 14 июня по 15 июля в 11 городах России.