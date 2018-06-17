В реке Новая плавает нечто непотопляемое

Зловониями снова потянуло от реки Новая в Кировском районе Петербурга. Водоём превратился «в бурую жижу, в которой плавает нечто непотопляемое черного цвета». Об этом «Фонтанке» 17 июня рассказали читатели.

Горожане предполагают, что причиной газовой атаки могли стать сбросы с расположенной неподалёку фермы. «Это же все прямо в городе, среди жилых домов, оно же должно быть убрано, обеззаражено!», — пишут очевидцы в группе «Ульянка» «ВКонтакте».

«Фонтанка» обратилась за комментарием в комитет по природопользованию Смольного.

Смрад от реки Новая уже не раз доставлял неприятные ощущения местным жителям. В предыдущий раз проверки проводили в совхозе «Предпортовый», а также на территории, где расположена установка по уничтожению биологических отходов ООО «ПромЭко». В итоге обе организации оправдали. Душок от воды привёл к Пулково. Аэропорт сбрасывал химикаты в канал Новый, который впадает в одноимённую реку.