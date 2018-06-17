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17.06.2018 18:43

Подробности ДТП с пожаром на переезде под Гатчиной: барьеры не остановили машину

«Фонтанке» стали известны некоторые подробности ночной аварии на железнодорожном переезде под Гатчиной.

17 июня в 0:45 на перегоне «Гатчина Варшавская – Сиверская» Октябрьской железной дороги водитель легкового автомобиля, по данным пресс-службы ОЖД, выехал на охраняемый железнодорожный переезд перед приближающимся грузовым составом. Дежурный работник был на месте, световая сигнализация работала исправно, плита УЗП была поднята. Машинист применил экстренное торможение, но было слишком близко, и столкновения избежать не удалось. Никто не пострадал. Из-за инцидента пригородный поезд № 6141 «Санкт-Петербург – Луга» задержался на 1,5 часа.

Очевидцы – читатели «Фонтанки» отмечают, что заглубленные барьеры, которые должны защищать от выезда автомобиля на закрытый переезд, не справились со своей задачей: водитель снёс уже поднятые барьеры.

В группе «Сиверский.нет» «ВКонтакте» также разъясняют обстоятельства инцидента: «В Карташевской на переезде легковой а/м «Фольксваген» выехал на переезд, снеся шлагбаум и металлический автоматический барьер, и, предположительно, заглох на путях. Водитель выскочил и убежал (потом вернулся), авто сбил тепловоз, отчего а/м откинуло на соседний путь, и он загорелся. Встал тепловоз, тянущий грузовой состав, и последняя электричка, на путях которой горела машина».

«Он не заглох! – уточняет Оксана. – Переезд оснащен шлагбаумами и плитами УЗП. Он сбил шлагбаум, перелетел и врезался в плиту заграждения. Машину откинуло в колею, и она задымилась. Поезд шел на расстоянии 380 метров». «Парень пьяный был, ехал со скоростью 100 км в час, это на переезде-то! <...> 27 лет ему, не юнец уже», – добавляет участница группы.

Darina Isupova/«Сиверский.нет»/vk.com

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По факту ДТП проводится проверка.


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