Русский гнус и резкий запах атакуют футболистов и болельщиков ЧМ в Волгограде

Власти Волгограда, где 18 июня на стадионе «Волгоград Арена» пройдет матч между командами Туниса и Англии, борются с нашествием на город кровососущих насекомых. Как пишет 17 июня «Волгоградская комсомольская правда», начало лета в этих краях – традиционный период мошки.

На обработку водоемов препаратом «Бактицид» в радиусе 15 километров от «Волгоград Арены», где пройдут матчи ЧМ-2018, город выделил 8 млн рублей. Легкомоторные самолеты распыляют реагент над окрестностями с 15 мая, но к желаемым результатам это не привело. Мошка не исчезла, а наоборот устремилась в город.

Местный интернет-ресурс V1 отмечает, что насекомые начинают охотиться на жителей и гостей города еще днем, а к вечеру активизируются и вовсе не дают прохода. ИА «Волга-Медиа» сообщает, что накануне матча и в день игры специалисты проведут дополнительную обработку территорий.

Жители города жалуются на резкий запах отравы и аллергические реакции. «Вчера над Краснооктябрьским районом пролетел вертолет, с которого травили мошку и комаров. Спустя 5 минут запах стоял невозможный, дышать было нечем», – написала в редакцию «Волгоградской газеты» местная жительница Анна.