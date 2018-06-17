Россию и Египет в Петербурге рассудят парагвайцы и турок

Матч второго тура группового этапа чемпионата мира Россия – Египет, который пройдет на арене «Санкт-Петербург» 19 июня, будет судить арбитр из Парагвая Энрике Касерес, сообщает 17 июня «Советский спорт».

Для 44-летнего Касереса эта игра станет первой в карьере на чемпионатах мира. Ранее он работал на Кубке Америки.

По информации портала Sports.ru, ассистентами главного судьи турнира будут парагвайцы Эдуардо Кардосо и Хуан Соррилья, а также турок Джюнейт Шакир.

Матч между Россией и Египтом состоится во вторник, 19 июня, на стадионе «Санкт-Петербург», начало в 21:00. Как сообщала «Фонтанка», чтобы болельщики благополучно добрались с Крестовского острова до мест проживания, петербургское метро изменило график работы, поезда будут ходить до 2 часов ночи.