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17.06.2018 17:47

«Принцесса Анастасия» стала футбольной ареной. Табло «подвело»

На борту парома «Принцесса Анастасия» 17 июня состоялся товарищеский футбольный матч между командами клуба болельщиков национальной сборной Russia Unites и паромной компании MOBY SPL, за которую сыграли гендиректор фирмы Сергей Котенев и экипаж парома.

В итоге паромщики победили футбольных фанатов с большим отрывом. Число забитых ими голов перевалило за 10, после чего выяснилось, что табло не рассчитано на двузначные цифры, и зрители матча сбились со счета. Команда Russia Unites противостояла натиску в честной борьбе, но забила всего 4 гола.

«Принцесса Анастасия» стала футбольной ареной. Табло «подвело»

Отыграться им так и не удалось. После того, как три футбольных мяча улетели за борт парома, матч пришлось прекратить из-за отсутствия спортивного инвентаря.

Игра состоялась в рамках проекта «Футбол в четырёх стихиях», инициатором которого выступает клуб Russia Unites. Предыдущий матч прошёл на глубине 65 метров под землёй на платформе станции петербургского метрополитена «Международная».


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