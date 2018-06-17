Голикова объяснила, почему НДС повышают именно до 20 %

Российский вице-премьер Татьяна Голикова в эфире передачи «Итоги недели» объяснила, почему власти приняли решение повышать НДС именно до 20 %. Об этом 17 июня сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на РИА Новости.

Голикова напомнила, что в отношении НДС обсуждались разные маневры, в том числе и увеличение НДС до 22 %. От этой идеи отказались: в этом случае НДС повлиял бы на инфляцию, объяснила вице-премьер.

«Почему оставили 2 %? Потому что выше — это переход границы чувствительности, при котором уже нужно принимать другие решения», — сказала Голикова.

Увеличение инфляции, по её словам, будет компенсировано индексацией пенсий.

Напомним, вчера, 16 июня, Голикова заявила, что пакет предложенных правительством реформ позволит увеличить доход пенсионеров в следующем году на 12 тысяч рублей. То есть в среднем пенсии увеличатся на 1 тысячу рублей в месяц.

В тот же день правительство России внесло в Госдуму законопроект, предусматривающий повышение НДС с 18 % до 20 %.