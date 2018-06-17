Подозреваемый в стрельбе на выставке в США задержан

В США под арест помещён подозреваемый в стрельбе на круглосуточной художественной выставке в Трентоне, случившейся ночью 17 июня, в результате которой пострадали более 20 человек, сообщает FoxNews. Единственный убитый в результате инцидента, 33-летний мужчина, как предполагается, был вторым стрелком.

По словам очевидцев, выстрелам предшествовала драка. Ответный огонь, как писали СМИ, открыл полицейский, который находился на выставке в неслужебное время. Началась паника, люди бросились на улицу, выстрелы продолжались в толпе, рассказывают очевидцы.

16 человек госпитализированы. Четверо, в том числе 13-летний подросток, находятся в критическом состоянии.

Полиция ведёт расследование.