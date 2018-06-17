Известный художник, обидевший Поклонскую, заявил о вынужденной эмиграции

Художник-карикатурист Денис Лопатин вынужден остаться во Франции: по его словам, он становится эмигрантом из-за угрозы уголовного преследования в России. Гонения устроили сторонники депутата Госдумы РФ Натальи Поклонской, которая обиделась на художника из-за карикатуры, рассказал он сам 17 июня агентству «Камчатка-Информ».

Карикатура была продемонстрирована к октябре 2017 года в Петропавловске-Камчатском на митинге против давления на создателей фильма «Матильда». На ней изображена женщина, похожая на депутата, держащая в руках предмет в виде человека с бородой. «Тема дурацкая, нашли за что цепляться. У меня в 100 раз злее работы бывали», – говорит Лопатин. Любопытно, что по случайному совпадению, соцработника, которая помогает ему в эмигрантских делах, зовут Матильдой.

В конце мая, по данным агентства, Поклонская направила запрос председателю Следственного комитета России Александру Бастрыкину по факту отказа в возбуждении уголовного дела об оскорблении чувств верующих за карикатуру Лопатина (весной камчатские следователи решили не возбуждать уголовное дело). А на днях к генпрокурору Юрию Чайке обратился с заявлением уральский меценат и автор фильма «Оболганный Государь» Сергий Алиев – он также потребовал привлечь Лопатина к уголовной ответственности.

40-летний Денис Лопатин является победителем крупных международных конкурсов и, по данным «Википедии», входит в число 100 лучших карикатуристов мира. Он известен, в том числе, несколькими скандалами. В 2003 году он получил четыре судебные повестки за карикатуру на первого заместителя губернатора Камчатской области, в 2004 году его вызывали в прокуратуру за газетный комикс, а сама газета получила письменное предупреждение от комиссии по надзору за СМИ. В 2005 году его персональную выставку «Гримасы власти» запретил губернатор Камчатской области.